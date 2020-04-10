Во время празднования Дня Победы в Ростове-на-Дону установят барьеры за 3,5 млн рублей
В Ростове-на-Дону закупают барьерные ограждения, которые установят в месте проведения праздничных мероприятий 9 мая. На портале госзакупок размещены две заявки общей суммой почти 3,5 миллиона рублей. Заказчиком является городской департамент транспорта.
В документации указано, что силовые барьеры безопасности поставят по периметру мест массового скопления людей. Всего планируют приобрести 300 алюминиевых складных конструкций. Их нужно поставить одновременно в любой день с момента заключения контракта по 8 мая.
Подать заявки на участие в конкурсе можно до 22 апреля. Победителя определят на следующий день во время аукциона в электронной форме.