Во время празднования Дня Победы в Ростове-на-Дону установят барьеры за 3,5 млн рублей

В Ростове-на-Дону закупают барьерные ограждения, которые установят в месте проведения праздничных мероприятий 9 мая. На портале госзакупок размещены две заявки общей суммой почти 3,5 миллиона рублей. Заказчиком является городской департамент транспорта.В документации указано, что силовые барьеры безопасности поставят по периметру мест массового скопления людей. Всего планируют приобрести 300 алюминиевых складных конструкций. Их нужно поставить одновременно в любой день с момента заключения контракта по 8 мая.Подать заявки на участие в конкурсе можно до 22 апреля. Победителя определят на следующий день во время аукциона в электронной форме.