Администрация Ростова более 4 млн рублей потратит на прием иностранных гостей

Администрация города Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который предоставит комплекс различных услуг для приема иностранных гостей. Соответствующий документ опубликовали на сайте государственных закупок 16 марта.Исполнитель должен организовать гостиничное, транспортное, экскурсионное обслуживание, питание, эксплуатацию компьютерного и звукотехнического оборудования, предоставить оргтехнику для проведения культурных и деловых встреч, а также залы и вспомогательные помещения.Подразумевается, что иностранным гостям предоставят микроавтобусы или автобусы повышенной комфортности с кондиционерами, шумоизоляцией, микрофоном. На сиденьях должны быть подголовники и подлокотники. В салоне требуется наличие бутилированной минеральной воды без газа. Водителям транспорта необходимо работать в брюках и светлых рубашках.Для проживания заграничных представителей нужно подготовить комфортабельные гостиницы категории не ниже 4 звезд в центре донской столицы. На весь период должно быть предоставлено до 65 номеров.В экскурсионные маршруты гида входят станица Старочеркасская, Новочеркасск, Таганрог, Азов, заповедник «Танаис» и различные музеи Ростовской области.Оказание услуг обеспечивается за счет организации деловых и культурных встреч с представителями зарубежных стран, конференций и семинаров с целью расширения международного межмуниципального сотрудничества и повышения инвестиционной и туристической привлекательности города Ростова-на-Дону.Услуги нужно предоставлять в период с даты заключения контракта до конца 2021 года. Все это обойдется городскому бюджету Ростова в 4,35 миллиона рублей. При этом сумма рассчитана не более, чем на 100 заграничных представителей за весь период. Для каких именно иностранных гостей выделена внушительная сумма, в документах не указано.Желающие организовать комплексные услуги могут подать заявки на участие с 16 по 24 марта, а 26-го станет известно имя победителя.