Администрация Ростова более 4 млн рублей потратит на прием иностранных гостей
Администрация города Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который предоставит комплекс различных услуг для приема иностранных гостей. Соответствующий документ опубликовали на сайте государственных закупок 16 марта.
Исполнитель должен организовать гостиничное, транспортное, экскурсионное обслуживание, питание, эксплуатацию компьютерного и звукотехнического оборудования, предоставить оргтехнику для проведения культурных и деловых встреч, а также залы и вспомогательные помещения.
Подразумевается, что иностранным гостям предоставят микроавтобусы или автобусы повышенной комфортности с кондиционерами, шумоизоляцией, микрофоном. На сиденьях должны быть подголовники и подлокотники. В салоне требуется наличие бутилированной минеральной воды без газа. Водителям транспорта необходимо работать в брюках и светлых рубашках.
Для проживания заграничных представителей нужно подготовить комфортабельные гостиницы категории не ниже 4 звезд в центре донской столицы. На весь период должно быть предоставлено до 65 номеров.
В экскурсионные маршруты гида входят станица Старочеркасская, Новочеркасск, Таганрог, Азов, заповедник «Танаис» и различные музеи Ростовской области.
Оказание услуг обеспечивается за счет организации деловых и культурных встреч с представителями зарубежных стран, конференций и семинаров с целью расширения международного межмуниципального сотрудничества и повышения инвестиционной и туристической привлекательности города Ростова-на-Дону.
Услуги нужно предоставлять в период с даты заключения контракта до конца 2021 года. Все это обойдется городскому бюджету Ростова в 4,35 миллиона рублей. При этом сумма рассчитана не более, чем на 100 заграничных представителей за весь период. Для каких именно иностранных гостей выделена внушительная сумма, в документах не указано.
Желающие организовать комплексные услуги могут подать заявки на участие с 16 по 24 марта, а 26-го станет известно имя победителя.