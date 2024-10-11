Администрация города вместе с ростовчанами приняли решение о начале отопительного сезона

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Стали известны результаты опроса жителей Ростова для определения даты начала отопительного сезона. Ранее в социальной сети главы администрации Ростова Алексея Логвиненко завершилось голосование на тему подачи тепла в дома. Вариант включить отопление в многоквартирных домах при установлении среднесуточной температуры ниже 8 градусов набрал 55% голосов. А за запуск тепла с 15 октября проголосовали 32%. Включить отопление в домах параллельно с соцобъектами 11 октября - за это выступили 13% респондентов.- С учетом результатов голосования техническую возможность подачи тепла мы обеспечим с 15 октября. После чего Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК совместно с жителями могут принять решение о дате включения отопления в своих домах, - сообщил Алексей Валентинович. - При этом необходимо понимать, что тепло во все дома ростовчан одномоментно поступить не сможет. На заполнение системы теплоносителя после подключения большинства абонентов для выхода на нормативный уровень понадобится около двух недель.Официально отопительный сезон должен начинаться не позднее окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха на улице не поднимается выше 8 градусов. Пока октябрь радует теплой погодой, однако, по прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе ожидаются понижение температуры и дожди. Поэтому подключать к отоплению социальные объекты начали раньше - уже с 11 октября. Традиционно в первую очередь тепло дадут в детские сады, школы, поликлиники и больницы.К слову, в этом году с целью безаварийного прохождения отопительного сезона предприятиями ЖКХ увеличены объемы работ по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем жизнеобеспечения. Дополнительное увеличение капитальных вложений в обновление инфраструктуры стало возможным благодаря участию ресурсоснабжающих организаций города Ростова-на-Дону в программах с участием средств Фонда национального благосостояния.