А вдруг сын повторит поступок отца: подписчики снова перемывают кости паре ростовчанки Лопырёвой и Булатова



Хоть ростовчанка Виктория Лопырёва и бизнесмен Игорь Булатов уже давно вместе, общественность не перестаёт обсуждать их отношения. Многие не могут забыть, что Булатов бросил свою бывшую жену Тату Карапетян с двумя детьми. В тот момент, когда он начал встречаться с Лопырёвой, Карапетян уже была в положении.



Сама Виктория признавалась, что эта новость была для неё неожиданностью. Она уверяла, что отговаривала Игоря уходить из семьи. Но всё-таки любовь победила — модель продолжила встречаться с бизнесменом. Однако их отношения держались в тайне.



В декабре 2019 года Лопырёва шокировала фолловеров тем, что находится на последних месяцах беременности. Все гадали: кто же отец будущего малыша. Через какое-то время вездесущие папарацци слили в Сеть совместные снимки Виктории и Игоря. Представители бомонда негативно восприняли новость об их отношениях. В частности, Ольга Бузова и Андрей Малахов критиковали поступок Булатова.



Однако, пара не обращала никакого внимания на хейтеров. В конце 2018 года они уехали в Майами, где в феврале у них родился сын Марк-Лионель. Модель редко показывает фотографии своего малыша. Если она и публикует их, то всегда закрывает его лицо. Сейчас в её микроблоге появился новый снимок.



- Воспитать настоящего мужчину — это самая большая ответственность на Земле, - пишет ростовчанка. - Чтобы когда-нибудь потом его вторая половинка сказала нам спасибо.



Даже сегодня нашлись те, кто решил оставить едкий комментарий под постом. Одна из пользовательниц написала, что Марк-Лео может повторить поступок отца.



- Не дай Бог, он поступит так же, как и ваш муж: бросит жену и детей, - прокомментировала archi6600. - …Я боюсь, что он и с вами рано или поздно так поступит. Человек по натуре не меняется, к сожалению.



Виктория не растерялась и быстро дала ответ подписчице: «Если мой сын будет счастлив так же, как мой муж со мной, я буду рада, как любая мама. Странно, что у вас так много страхов , которые касаются посторонних людей. Повод задуматься. Вам».