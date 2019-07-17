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А вдруг сын повторит поступок отца: подписчики снова перемывают кости паре ростовчанки Лопырёвой и Булатова

А вдруг сын повторит поступок отца: подписчики снова перемывают кости паре ростовчанки Лопырёвой и Булатова
Хоть ростовчанка Виктория Лопырёва и бизнесмен Игорь Булатов уже давно вместе, общественность не перестаёт обсуждать их отношения. Многие не могут забыть, что Булатов бросил свою бывшую жену Тату Карапетян с двумя детьми. В тот момент, когда он начал встречаться с Лопырёвой, Карапетян уже была в положении.

Сама Виктория признавалась, что эта новость была для неё неожиданностью. Она уверяла, что отговаривала Игоря уходить из семьи. Но всё-таки любовь победила — модель продолжила встречаться с бизнесменом. Однако их отношения держались в тайне.
А вдруг сын повторит поступок отца: подписчики снова перемывают кости паре ростовчанки Лопырёвой и Булатова
В декабре 2019 года Лопырёва шокировала фолловеров тем, что находится на последних месяцах беременности. Все гадали: кто же отец будущего малыша. Через какое-то время вездесущие папарацци слили в Сеть совместные снимки Виктории и Игоря. Представители бомонда негативно восприняли новость об их отношениях. В частности, Ольга Бузова и Андрей Малахов критиковали поступок Булатова.
А вдруг сын повторит поступок отца: подписчики снова перемывают кости паре ростовчанки Лопырёвой и Булатова
Однако, пара не обращала никакого внимания на хейтеров. В конце 2018 года они уехали в Майами, где в феврале у них родился сын Марк-Лионель. Модель редко показывает фотографии своего малыша. Если она и публикует их, то всегда закрывает его лицо. Сейчас в её микроблоге появился новый снимок.
А вдруг сын повторит поступок отца: подписчики снова перемывают кости паре ростовчанки Лопырёвой и Булатова
- Воспитать настоящего мужчину — это самая большая ответственность на Земле, - пишет ростовчанка. - Чтобы когда-нибудь потом его вторая половинка сказала нам спасибо.

Даже сегодня нашлись те, кто решил оставить едкий комментарий под постом. Одна из пользовательниц написала, что Марк-Лео может повторить поступок отца.

- Не дай Бог, он поступит так же, как и ваш муж: бросит жену и детей, - прокомментировала archi6600. - …Я боюсь, что он и с вами рано или поздно так поступит. Человек по натуре не меняется, к сожалению.

Виктория не растерялась и быстро дала ответ подписчице: «Если мой сын будет счастлив так же, как мой муж со мной, я буду рада, как любая мама. Странно, что у вас так много страхов , которые касаются посторонних людей. Повод задуматься. Вам».

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