В Ростовской области спасатели помогли выбраться женщине, зажатой авто

В Ростовской области спасатели помогли выбраться женщине, зажатой авто. Инцидент произошел 5 декабря в станице Вешенская.

В тот день местная жительница приехала в гости к приятелям. Она вышла из автомобиля и направилась к воротам. Оказалось, что ее машина с автоматической коробкой передач была должным образом не зафиксирована. Она неожиданно покатился вслед за автовладелицей. Легковушка прижала женщине ногу к металлическому забору. Напуганная жительница позвонила спасателям.

- С помощью специального оборудования команда смогла приподнять заднюю часть многотонной машины, освободив пострадавшую. К счастью, женщина не получила серьезных травм и отказалась от медицинской помощи, - уточнили в ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».
Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»
