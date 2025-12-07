В Ростовской области спасатели помогли выбраться женщине, зажатой авто
В Ростовской области спасатели помогли выбраться женщине, зажатой авто. Инцидент произошел 5 декабря в станице Вешенская.
В тот день местная жительница приехала в гости к приятелям. Она вышла из автомобиля и направилась к воротам. Оказалось, что ее машина с автоматической коробкой передач была должным образом не зафиксирована. Она неожиданно покатился вслед за автовладелицей. Легковушка прижала женщине ногу к металлическому забору. Напуганная жительница позвонила спасателям.