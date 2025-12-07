- С помощью специального оборудования команда смогла приподнять заднюю часть многотонной машины, освободив пострадавшую. К счастью, женщина не получила серьезных травм и отказалась от медицинской помощи, - уточнили в ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».

Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»

В Ростовской области спасатели помогли выбраться женщине, зажатой авто. Инцидент произошел 5 декабря в станице Вешенская.В тот день местная жительница приехала в гости к приятелям. Она вышла из автомобиля и направилась к воротам. Оказалось, что ее машина с автоматической коробкой передач была должным образом не зафиксирована. Она неожиданно покатился вслед за автовладелицей. Легковушка прижала женщине ногу к металлическому забору. Напуганная жительница позвонила спасателям.