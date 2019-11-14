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15-летний подросток без вести пропал в Ростовской области

15-летний подросток без вести пропал в Ростовской области
В Ростове и области разыскивают пропавшего Игоря Коминова. 14 ноября школьник ушел из дома в Аксайском районе и не вернулся обратно.
На вид юноше - 14-16 лет, он среднего телосложения, лицо овальное, волосы светло-русые, на лице есть веснушки, глаза карие.

По данным ГУ МВД по Ростовской области, в день исчезновения на Игоре были надеты темно-зеленая куртка, черные спортивные штаны, на ногах - обувь ярко-желтого цвета, носит очки с черной оправой.

Если вам известно, где может находиться подросток, позвоните по телефонам: 8 (863) 505-40-49, 8-961-326-37-88 или 02.

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