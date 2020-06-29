11 дончан заразились инфекционным заболеванием от клещей

По данным 30 июня, около 2,6 тыс. жителей Ростовской области обратились в медицинские учреждения из-за клещевых укусов. Из них 11 человек заразились Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ). По два случая зарегистрировано в Красносулинском и Сальском районах и по одному - в Волгодонске, Зверево, Целинском, Октябрьском, Пролетарском, Зимовниковском и Морозовском районах. Согласно данным Роспотребнадзора по Ростовской области, это почти в 1,5 раза меньше по сравнению с предыдущим годом.Чаще всего клещи нападают в лесопарках и лесах, на садовых и дачных участках.На Дону замечена пока только Крымская геморрагическая лихорадка. Возбудители этого вируса - клещи, в основном рода Hyalomma marginatum. Они сохраняют вирус пожизненно. Инфекция попадает в организм человека, когда клещ присасывается к нему или его раздавливают на теле. Чаще всего дончане испытывают лихорадку, озноб, головную боль, тошноту.Избежать КГЛ жители Ростовской области могут, обрабатывая верхнюю одежду средством индивидуальной защиты «Пикник Супер (Picnic Super)–антиклещ». Иммунные сыворотки против возбудителей уже разработали, но, к сожалению, в России они не применяются.Кроме КГЛ, у дончан есть риск заболеть клещевым боррелиозом (болезнь Лайма), который передаётся иксодовыми клещами. В 2019 году в области было зафиксировано несколько пациентов с этим диагнозом. Также можно подхватить клещевой энцефалит, туляремию, пятнистую и ку-лихорадку.