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11 дончан заразились инфекционным заболеванием от клещей

11 дончан заразились инфекционным заболеванием от клещей
По данным 30 июня, около 2,6 тыс. жителей Ростовской области обратились в медицинские учреждения из-за клещевых укусов. Из них 11 человек заразились Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ). По два случая зарегистрировано в Красносулинском и Сальском районах и по одному - в Волгодонске, Зверево, Целинском, Октябрьском, Пролетарском, Зимовниковском и Морозовском районах. Согласно данным Роспотребнадзора по Ростовской области, это почти в 1,5 раза меньше по сравнению с предыдущим годом.

Чаще всего клещи нападают в лесопарках и лесах, на садовых и дачных участках.

- Наибольшему риску заражения КГЛ подвержены пастухи, доярки, скотники, лица, занятые в забое и стрижке скота, на полеводческих и других сельскохозяйственных работах, - рассказали в ведомстве.

На Дону замечена пока только Крымская геморрагическая лихорадка. Возбудители этого вируса - клещи, в основном рода Hyalomma marginatum. Они сохраняют вирус пожизненно. Инфекция попадает в организм человека, когда клещ присасывается к нему или его раздавливают на теле. Чаще всего дончане испытывают лихорадку, озноб, головную боль, тошноту.

- Также синдром включает геморрагическую сыпь, кровоточивость десен, носовые кровотечения, в тяжелых случаях – полостные: желудочное, кишечное, маточное, - предупреждают специалисты.

Избежать КГЛ жители Ростовской области могут, обрабатывая верхнюю одежду средством индивидуальной защиты «Пикник Супер (Picnic Super)–антиклещ». Иммунные сыворотки против возбудителей уже разработали, но, к сожалению, в России они не применяются.

- Если после укуса клеща вы почувствовали недомогание, повышение температуры, мышечные или суставные боли, необходимо срочно обратиться к врачу, - советует ведомство.

Кроме КГЛ, у дончан есть риск заболеть клещевым боррелиозом (болезнь Лайма), который передаётся иксодовыми клещами. В 2019 году в области было зафиксировано несколько пациентов с этим диагнозом. Также можно подхватить клещевой энцефалит, туляремию, пятнистую и ку-лихорадку.

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