В связи с ограничениями авиасообщений на Юге России запустят дополнительные поезда
В связи с ограничениями авиасообщений на Юге России запустят дополнительные поезда. В РЖД прокомментировали ситуацию 8 мая.
Как уточнили ведомстве, на текущий момент в продаже представлено достаточное количество мест на поезда южного направления. Так, на ближайшие дни в сообщении между Москвой и Сочи пассажирам доступно более 6400 мест, Краснодаром – около 9000 мест, Новороссийском – свыше 4700, Минеральными Водами – более 5500 мест, Самарой – почти 9700, Саратовом – более 7300.
Количество вагонов в составах будет оперативно увеличено при наличии технических возможностей.
Кроме этого, назначат дополнительные составы в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани, Волгограда (через Саратов) отправлением с 10 мая.
Напомним, что в ночь на 8 мая при воздушной атаке БПЛА на Ростов повреждение получило здание регионального центра управлением воздушным движением на Юге России «Аэронавигации Юга России». После ЧП работу объекта приостановили. В результате 13 аэропортов оказались временно закрыты. Глава Минтранса поручил перевозить пассажиров с отмененных рейсов на поездах и автобусах.