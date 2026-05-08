- Вокзалы работают в штатном режиме. Планируем открытие дополнительных кассовых окон, дополнительные посадочные места. При необходимости обеспечим усиление бригадами помощи маломобильным пассажирам и сформируем посадочные бригады. В настоящее время поезда следуют по расписанию. Отмен и сбоев в движении нет, - уточнили в РЖД.

В связи с ограничениями авиасообщений на Юге России запустят дополнительные поезда. В РЖД прокомментировали ситуацию 8 мая.Как уточнили ведомстве, на текущий момент в продаже представлено достаточное количество мест на поезда южного направления. Так, на ближайшие дни в сообщении между Москвой и Сочи пассажирам доступно более 6400 мест, Краснодаром – около 9000 мест, Новороссийском – свыше 4700, Минеральными Водами – более 5500 мест, Самарой – почти 9700, Саратовом – более 7300.Количество вагонов в составах будет оперативно увеличено при наличии технических возможностей.Кроме этого, назначат дополнительные составы в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани, Волгограда (через Саратов) отправлением с 10 мая.Напомним, что в ночь на 8 мая при воздушной атаке БПЛА на Ростов повреждение получило здание регионального центра управлением воздушным движением на Юге России «Аэронавигации Юга России». После ЧП работу объекта приостановили. В результате 13 аэропортов оказались временно закрыты. Глава Минтранса поручил перевозить пассажиров с отмененных рейсов на поездах и автобусах.