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В Перми простились с офицером ВДВ, погибшим в спецоперации

В Перми простились с офицером ВДВ, погибшим в спецоперации
Еще один военнослужащий погиб в ходе спецоперации. 25-летний Антон Самойленко скончался от полученных ранений, когда прикрывал отступление сослуживцев.

Парень вырос в Перми, где в 2014 году окончил многопрофильную школу «Приоритет». Весной 2022 года он отправился на спецоперацию. Старший лейтенант, десантник 104-го гвардейского штурмового краснознаменного ордена Кутузова полка встретился с превосходящими силами противника. Он начал стрелять, а после команды на эвакуацию прикрыл посадку бойцов в машины. В этот момент он и получил смертельное ранение. Десантника не стало 23 мая.

С военнослужащим простились в родном городе. Антон Самойленко посмертно награжден орденом Мужества.
Фото: соцсети.
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