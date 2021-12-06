В небе над Сочи пролетел метеорит
Жители поселка Лазаревское сняли на видео в небе над Сочи яркую вспышку. Явление наблюдали вечером 7 декабря.
Горожане предположили, что они смогли увидеть падение настоящего метеорита. Небесный объект сгорел в атмосфере прямо над пляжем, осветив вечерний пейзаж.
Как сообщает ТАСС, явление прокомментировал заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов.
- Яркой вспышкой стал вход в атмосферу болида. Это небесные тела, которые выглядят в небесной атмосфере в разы ярче Венеры, - отметил ученый.
Он также добавил, что явление связано с мощным метеорным потоком Геминиды, который можно наблюдать с 4 по 17 декабря. Пик метеорного дождя придется на 14 декабря, однако крупные частицы уже сейчас могут влетать в атмосферу.