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В небе над Сочи пролетел метеорит

В небе над Сочи пролетел метеорит

Жители поселка Лазаревское сняли на видео в небе над Сочи яркую вспышку. Явление наблюдали вечером 7 декабря.

Горожане предположили, что они смогли увидеть падение настоящего метеорита. Небесный объект сгорел в атмосфере прямо над пляжем, осветив вечерний пейзаж.

Как сообщает ТАСС, явление прокомментировал заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов.

- Яркой вспышкой стал вход в атмосферу болида. Это небесные тела, которые выглядят в небесной атмосфере в разы ярче Венеры, - отметил ученый.

Он также добавил, что явление связано с мощным метеорным потоком Геминиды, который можно наблюдать с 4 по 17 декабря. Пик метеорного дождя придется на 14 декабря, однако крупные частицы уже сейчас могут влетать в атмосферу.
Фото: соцсети
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