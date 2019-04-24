В Красноярске загорелся оборонный завод «Красмаш»





В Красноярске горит одно их крупнейших оборонных предприятий «Красмаш». По информации newslab.ru, на данный момент в одном из цехов машиностроительного завода обвалилась кровля на площади в 2,5 тысяч квадратных метра. При этом общая площадь возгорания вдвое больше – 5 тысяч квадратных метров.



Стоит отметить, что на территории предприятия производят баллистические ракеты. В ликвидации пламени задействованы около 16 единиц техники и 70 сотрудников МЧС.



Информации о пострадавших пока не поступало.