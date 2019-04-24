Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

В России

0 Версия для печати

В Красноярске загорелся оборонный завод «Красмаш»

В Красноярске загорелся оборонный завод «Красмаш»

В Красноярске горит одно их крупнейших оборонных предприятий «Красмаш». По информации newslab.ru, на данный момент в одном из цехов машиностроительного завода обвалилась кровля на площади в 2,5 тысяч квадратных метра. При этом общая площадь возгорания вдвое больше – 5 тысяч квадратных метров.

Стоит отметить, что на территории предприятия производят баллистические ракеты. В ликвидации пламени задействованы около 16 единиц техники и 70 сотрудников МЧС.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.