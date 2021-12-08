Премьера заключительного сезона «Сватов» состоится 20 декабря

Фото: «Инстаграм» Андрея Яковлева.

Стала известна дата выхода нового сезона сериала «Сваты». Премьера продолжения комедийной картины состоится 20 декабря. Об этом на своей странице в «Инстаграме» рассказал режиссер Андрей Яковлев.- Наконец-то могу вас поздравить с грядущей премьерой долгожданного 7-го сезона сериала «Сваты», - написал он.Андрей Яковлев отметил, что 20-го числа посмотреть продолжение можно только на украинском телеканале. Дату выхода в России назовут позже. Пока россияне смогут наслаждаться полюбившимся сериалом на Ютубе.Сериал покорил миллионы людей с первых же серий. Начиная с 2008 года, зрители искренне сопереживали главным героям, радовались за них и с интересом ждали продолжения. Картина стала очень популярной, и на ее основе появились еще несколько проектов. Это «Новогодние сваты», «Байки Митяя», «Сваты у плиты», «Сватики», «Сваты: Жизнь без грима» и «Сваты-6: За кадром».Съемки в Грузии седьмого сезона завершились еще летом 2021 года. В них участвовали не все звезды известной комедии. Тем не менее зрителей порадуют любимые актеры - Людмила Артемьева, Николай Добрынин, Анна Кошмал, Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. Кроме того, на съемки пригласили специального гостя - советского и грузинского певца Вахтанга Кикабидзе.Седьмой сезон «Сватов» станет заключительным. По мнению зрителей, картина завершится свадьбой Женька и Джека.