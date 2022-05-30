Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

В России

Версия для печати

Десантник из Нижегородской области погиб в ходе спецоперации

Десантник из Нижегородской области погиб в ходе спецоперации
В Нижегородской области простились с десантником Иваном Вишневским. Проводить военнослужащего в последний путь родные и близкие смогут 2 июня.

Иван - выпускник Лукояновского педагогического колледжа имени Горького. Именно в соцсетях учебного заведения и сообщили о смерти бойца. Колледж парень окончил всего год назад по специальности «Физкультура». Имел третий взрослый разряд по боксу. Затем отправился в армию, где служил в Воздушно-десантных войсках РФ. В это же время стал мастером спорта. Весной 2022 года Иван принял участие в спецоперации. Там он и погиб 25 мая, выполняя воинский долг.

«Ваня был человеком, к которому можно было прийти в любой момент, и он тебя выручит, рассказать абсолютно все, и он подскажет, как лучше и как правильней. Учился он хорошо, со всеми трудностями справлялся на отлично», - говорят про Ивана его бывшие одногруппники и лучшие друзья.

Проститься с Иваном друзья и родственники смогут 2 июня в селе Старинском - на родине погибшего.
Фото: соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.