Десантник из Нижегородской области погиб в ходе спецоперации

Фото: соцсети.

В Нижегородской области простились с десантником Иваном Вишневским. Проводить военнослужащего в последний путь родные и близкие смогут 2 июня.Иван - выпускник Лукояновского педагогического колледжа имени Горького. Именно в соцсетях учебного заведения и сообщили о смерти бойца. Колледж парень окончил всего год назад по специальности «Физкультура». Имел третий взрослый разряд по боксу. Затем отправился в армию, где служил в Воздушно-десантных войсках РФ. В это же время стал мастером спорта. Весной 2022 года Иван принял участие в спецоперации. Там он и погиб 25 мая, выполняя воинский долг.«Ваня был человеком, к которому можно было прийти в любой момент, и он тебя выручит, рассказать абсолютно все, и он подскажет, как лучше и как правильней. Учился он хорошо, со всеми трудностями справлялся на отлично», - говорят про Ивана его бывшие одногруппники и лучшие друзья.Проститься с Иваном друзья и родственники смогут 2 июня в селе Старинском - на родине погибшего.