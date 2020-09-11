Василий Голубев победил на выборах в губернаторы Ростовской области

Василий Голубев победил в выборах в губернаторы Ростовской области. По итогам обработки 96% протоколов участковых избирательных комиссий большая часть голосов была отдана за нынешнего главу региона.По данным на утро 14 сентября, Василий Голубев набрал 66,46% голосов избирателей. Коммунист Евгений Бессонов стал вторым с результатом 17,58% голосов. Третье место занял член партии ЛДПР Петр Пятибратов. За него избиратели отдали 7,58% голосов. Четвертое место с 4% голосов электората занял справедливоросс Алексей Лященко. Последним стал Владимир Башкатов от «Патриотов России» (чуть больше 3% голосов).По данным избиркома Ростовской области, в единый день голосования, 13 сентября, по состоянию на 18 часов явка избирателей составила 39,5%. В голосовании участвовали более 1,2 миллиона человек.Для Василия Голубева это уже третий срок. Он назначен губернатором Ростовской области в 2010 году. Тогда за него проголосовали 43 депутата Заксобрания Ростовской области из 48 присутствовавших. После возвращения прямых выборов губернатора в 2015 году он выиграл в первом туре, набрав 78,2% голосов.