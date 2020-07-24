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Избирком Ростовской области приняла документы действующего главы региона



Василий Голубев подал документы в Избирательную комиссию для участия 13 сентября в выборах губернатора Ростовской области. Действующий глава региона зарегистрировал себя в качестве кандидата сегодня, 28 июля.

Губернатор стал шестым претендентом на эту должность. Также, участниками в предстоящих выборах выступят представители партий КПРФ, ЛДПР, “Патриоты России”, Социальной защиты и “Справедливая Россия”.

Как сообщалось ранее, на конференции 7 июля участники партии “Единая Россия” пришли к решению о выдвижении Василия Голубева на пост губернатора Ростовской области.

Последним из кандидатов, которые сдали необходимый пакет документов в облизбирком, стал Евгений Бессонов.

Напомним, Василий Голубев стал губернатором Ростовской области в 2010 году. После того как федеральные власти вернули прямые выборы глав регионов, в 2015 году Голубев набрал 77% голосов и вновь занял пост губернатора.

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