Избирком Ростовской области приняла документы действующего главы региона

Василий Голубев подал документы в Избирательную комиссию для участия 13 сентября в выборах губернатора Ростовской области. Действующий глава региона зарегистрировал себя в качестве кандидата сегодня, 28 июля.Губернатор стал шестым претендентом на эту должность. Также, участниками в предстоящих выборах выступят представители партий КПРФ, ЛДПР, “Патриоты России”, Социальной защиты и “Справедливая Россия”.Как сообщалось ранее, на конференции 7 июля участники партии “Единая Россия” пришли к решению о выдвижении Василия Голубева на пост губернатора Ростовской области.Последним из кандидатов, которые сдали необходимый пакет документов в облизбирком, стал Евгений Бессонов.Напомним, Василий Голубев стал губернатором Ростовской области в 2010 году. После того как федеральные власти вернули прямые выборы глав регионов, в 2015 году Голубев набрал 77% голосов и вновь занял пост губернатора.