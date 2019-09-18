В Ростовской области обсудили перспективы развития территориального общественного самоуправления





В Ростовской области на сегодняшний день создано порядка тысячи ТОС. Большинство из них действуют в сельских районах области. Об этом сообщил председатель комитета Законодательного Собрания по законодательству Александр Косачев во время заседания дискуссионной площадки «Открытая трибуна», посвященного перспективам развития ТОС на Дону.



В донском регионе круг вопросов, которые решает ТОС, весьма обширен. Местные жители могут принять решение об озеленении или благоустройстве территории, проведении массовых мероприятий. Часто в ТОСах рождаются проекты нормативно-правовых актов, с которыми их члены выходят к представительным органам муниципалитетов.

– ТОС – это эффективный механизм для развития муниципальных образований, для повышения качества жизни населения. Деятельность территориального общественного самоуправления повышает активность граждан в пределах той территории, на которой он создан, будь то подъезд многоквартирного дома, целый многоквартирный дом, группа домов, микрорайон, либо весь населенный пункт, – отметил Александр Косачев.



Объединения местных жителей может регистрироваться как юридические лица в форме некоммерческих организаций. Это даёт возможность участвовать в конкурсах, получать гранты, субсидии, премии. Кроме того, ТОС в форме юрлица имеет право получать муниципальные заказы на благоустройство территории.



В обсуждении принимали участие представители и руководители территориальных общественных самоуправлений со всех муниципальных образований Дона, муниципальные служащие, замы глав администраций, члены Общественной палаты области. Встреча проходила в хуторе Ленин Аксайского района.



Участники мероприятия познакомились с ходом реконструкции парка «Центральный» в хуторе. Площадка расположилась на территории 4,8 гектаров. В основе благоустройства лежит концепция максимального приближения к природе. В центре парка будет создана зона отдыха со скамейками, столами и теневыми навесами, а также большая игровая площадка в эко-стиле.



Полностью реконструкция завершится в следующем году – к 100-летнему юбилею хутора.

