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Житель Саратова угнал грузовик в Ростове

Житель Саратова угнал грузовик в Ростове
Фото для иллюстрации
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в угоне автомобиля. О происшествии в Советском районе сообщили 12 мая в пресс-службе донского ГУ МВД.

В отдел полиции обратился местный житель и рассказал, что у него пропал грузовик «ГАЗель», который он припарковал возле дома. Позже транспортное средство нашли на другой улице.

Как выяснилось, подозреваемый долго наблюдал за стоящими автомобилями. Один из них оказался открыт, к тому же в замке зажигания находился ключ. Заведя мотор, злоумышленник уехал.

Предполагаемого угонщика задержали. Им оказался 33-летний житель Саратова.

- В отношении него возбудили дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - добавили в донском главке.

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