Ростовская епархия через суд не получила участок в парке Островского

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Ростовской епархии отказали в передаче участка в парке имени Островского. В арбитражном суде Ростовской области епархия проиграла дело о передаче 2,5 тысячи квадратных метров земли в парке. Информация была опубликована 25 июля в картотеке ростовского арбитража.Иск был подан против ДИЗО города. События начались в конце 90-х годов, когда церкви передали в аренду здание бывшего кинотеатра «Колос» в парке. Там планировалось построить храм. Позже было принято решение заключить договор аренды земельного участка площадью 2,5 тыс. кв. м для благоустройства прилегающей к храму территории. Когда епархия возвела храм на пожертвования, рядом без разрешения властей была построена колокольня. В итоге ДИЗО отказался вводить строение в эксплуатацию.Церковь через суд признала право собственности на здание и обратилась в мэрию с требованием предоставить ей земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м, на котором расположена колокольня. ДИЗО отказал, ссылаясь на то, что запрашиваемая площадь значительно превышает площадь колокольни.Епархия обратилась в арбитражный суд, требуя признать отказ в предоставлении участка незаконным. По мнению церкви, департамент таким образом лишает её возможности проводить крестные ходы вокруг храма и препятствует подъезду пожарных и других оперативных служб.