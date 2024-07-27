В Ростове осудили экс-замначальника Южного таможенного управления

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В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону вынесли приговор экс-заместителю начальника Южного таможенного управления Александру Скрипкину. Заседание прошло 26 июля.Скрипкина приговорили к 3 с половиной годам лишения свободы по статье о превышении полномочий и к 8 годам – за взятку в особо крупном размере. Общий срок составит 8 лет и 1 месяц колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет. Время нахождения в СИЗО с 16 июля 2021 года зачтут из расчета один день под стражей за день в колонии — примерно три года. Также у Скрипкина конфискуют 500 тысяч рублей, которые он якобы получил в качестве взятки.Экс-начальнику контрактной службы ЮТУ Екатерине Радченко назначили условное наказание – 3 года с испытательным сроком 2 года за пособничество Скрипкину в превышении полномочий.Владислав Григориадис, владелец компании «КСМ-14», построившей здание для Южной электронной таможни, получил условный срок 3 года и еще 3 года испытательного срока. Его признали виновным в мошенничестве. Он добровольно возместил 49 миллионов рублей ЮТУ, что привело к прекращению гражданских исков против него и снятию ареста с ряда жилых помещений и земельных участков.