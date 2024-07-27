Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове на складе горят спецтехника и строительный вагончик

В Ростове на складе горят спецтехника и строительный вагончик
В Ростове на значительной площади вспыхнул пожар, охвативший строительный вагончик и спецтехнику. Инцидент произошел 27 июля возле дома № 18 в переулке Машиностроительном.

Согласно информации ГУ МЧС по Ростовской области, огонь распространился на площади тысяча квадратных метров, затронув мусор, грейдер и строительный вагончик. На месте происшествия уже работают спасатели. Для ликвидации пожара привлечены два трактора, один бульдозер и водовозка, которая направляется к месту ЧП.

Причина возгорания пока не установлена. Сообщений о пострадавших нет.

Отметим, что черные клубы дыма над Ростовом вызваны пожаром в переулке Машиностроительном.
Фото: Дондей.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.