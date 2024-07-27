В Ростове на складе горят спецтехника и строительный вагончик

Фото: Дондей.

В Ростове на значительной площади вспыхнул пожар, охвативший строительный вагончик и спецтехнику. Инцидент произошел 27 июля возле дома № 18 в переулке Машиностроительном.Согласно информации ГУ МЧС по Ростовской области, огонь распространился на площади тысяча квадратных метров, затронув мусор, грейдер и строительный вагончик. На месте происшествия уже работают спасатели. Для ликвидации пожара привлечены два трактора, один бульдозер и водовозка, которая направляется к месту ЧП.Причина возгорания пока не установлена. Сообщений о пострадавших нет.Отметим, что черные клубы дыма над Ростовом вызваны пожаром в переулке Машиностроительном.