Десяток жилых домов на Северном в Ростове остались без горячей воды и тепла

Фото: Donday

Из-за аварии на теплотрассе часть Северного в Ростове-на-Дону осталась без горячей воды и теплоснабжения. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.В районе Орбитальной, 13 специалисты обнаружили дефект теплотрассы. Из-за чего временно пришлось ограничить подачу отопления и горячей воды в 10 жилых домов. Ограничения коснулись улицы Венеры, 21 и 23, а также Орбитальной, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27.Как уточнила Антонина Пшеничная, завершить работы и восстановить подачу коммуникаций планируют 16 февраля к 19:00.