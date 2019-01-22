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В Таганроге сгорела припаркованная «Хонда Цивик»: видео

В Таганроге сгорела припаркованная «Хонда Цивик»: видео
В Таганроге в ночь на 24 января сгорела иномарка. Возгорание произошло на улице Дзержинской.

Огонь заметили жильцы дома, рядом с которым была припаркована «Хонда Цивик». Таганрожцы вызвали пожарных. На место ЧП прибыли две единицы техники и пять спасателей.
- Площадь пожара составила два квадратных метра, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.

Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.

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