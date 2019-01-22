В Таганроге сгорела припаркованная «Хонда Цивик»: видео



В Таганроге в ночь на 24 января сгорела иномарка. Возгорание произошло на улице Дзержинской.



Огонь заметили жильцы дома, рядом с которым была припаркована «Хонда Цивик». Таганрожцы вызвали пожарных. На место ЧП прибыли две единицы техники и пять спасателей.

- Площадь пожара составила два квадратных метра, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.



Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.



