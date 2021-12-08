В середине декабря в Ростове проверят систему оповещения при ЧС

Фото: Администрация Краснодарского края.

В Ростове проверят систему оповещения горожан в случае ЧС. Сирены прозвучат в донской столице 16 декабря. Учебная тревога запланирована на 11:20.Такая система используется для подготовки людей к катастрофам природного или техногенного характера и возможному началу крупномасштабных действий.Услышав звук сирен, горожанам нужно включить канал регионального телевидения («ДОН 24» или «ДОН-ТР»). Также важную информацию можно получить на радио - по одной из программ УКВ или областного FM.