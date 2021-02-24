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В Ростове проведут тренировку системы оповещения в случае ЧС

В Ростове проведут тренировку системы оповещения в случае ЧС
В Ростове-на-Дону 3 марта проверят систему оповещения горожан в случаях ЧП. Об этом рассказали в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

В донской столице включат электросирены и посмотрят на то, как работает централизованное оповещение города.

Планируется, что при звуках сирен люди должны включить один из каналов регионального телевидения: «ДОН 24» или «ДОН-ТР». Автомобилистам нужно попасть на волну таких программ, как УКВ или областное FM. В это время по ним будут рассказывать учебное сообщение.

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