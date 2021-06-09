В Ростове проверят систему оповещения при ЧС

В Ростове-на-Дону проведут проверку системы оповещения горожан в случае ЧП. Учебная тревога запланирована на 16 июня приблизительно с 11:30 до 11:45.Проверяемая система нужна для подготовки граждан к возможным катастрофам природного или техногенного характера, а также к возможному началу крупномасштабных военных действий.Во всех этих случаях получить актуальную информацию становится сложнее, так как некоторые системы могут не работать. Например, из-за ЧП может быть недоступен интернет. Для этого и существует система централизованного оповещения населения.Предполагается, что, услышав звук сирен, жители Ростова незамедлительно должны включить один из каналов регионального телевидения, таких как «ДОН 24» или «ДОН-ТР». Или, если в данный момент ближе будет радиоприёмник, переключить на одну из программ УКВ или областного FM. По этим каналам связи будут передавать сообщение с важной и нужной информацией.