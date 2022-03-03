В Ростовской области с 10 марта отменят ограничения по заполняемости театров и кино

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В Ростовской области с 10 марта снимается еще часть ограничительных мер. Снова разрешается полная загрузка залов в театрах и кино. Поправки в соответствующее постановление уже подписал губернатор донского региона Василий Голубев.Теперь люди смогут свободно посещать аквапарки и катки, спортзалы, а также театры и кино. О том, насколько заполнен тот или иной зал, уже можно не задумываться. Кроме того, снова можно проводить концерты и массовые развлекательные мероприятия. Регион постепенно возвращается к прежнему ритму жизни.Кроме того, в учреждениях с 10 марта больше не нужно предъявлять QR-коды. Регион постепенно возвращается к прежнему ритму жизни.