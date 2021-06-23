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В Ростове на Ленина сгорела трансформаторная будка

В Ростове на Ленина сгорела трансформаторная будка
В Ростове произошел пожар в трансформаторной будке. ЧП случилось утром 25 июня в Ворошиловском районе.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, трансформаторная будка на проспекте Ленина, 94/1 загорелась около 8:30. Ветер разносил едкий дым на близлежащие улицы. Очевидцы тут же вызвали пожарных.

- На место направили восемь человек на двух спецмашинах, - прокомментировали в ведомстве.

Огонь охватил несколько квадратных метров. Однако ликвидировать пожар удалось до приезда спасателей.

К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

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