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В Ростове проведут тренировку системы оповещения населения в случае ЧС

В Ростове проведут тренировку системы оповещения населения в случае ЧС
В донской столице пройдет тренировка системы оповещения населения. Об этом жителей Ростова предупредили в управлении по делам ГО и ЧС.

Электросирены включат 17 декабря. С 11:30 до 11:45 будут звучать сигналы «Внимание всем!».

- Услышав сирену, горожане должны включить радио, местный канал на телевизоре и прослушать учебное сообщение, - уточнили в ведомстве.

Тренировки проводят для того, чтобы ростовчане знали, как себя правильно вести в случае чрезвычайной ситуации.

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