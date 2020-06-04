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В Ростове-на-Дону пройдёт тренировка систем оповещения

В Ростове-на-Дону пройдёт тренировка систем оповещения
Тренировка автоматизированной системы оповещения пройдёт в донской столице. Об этом сообщили в администрации города.

Мероприятие запланировано на 17 июня. В этот день с 11:30 до 11:50 в Ростове включат сирены «Внимание всем!». В указанное время жителей города просят включить телевизор или радио, когда они услышат сигнал, и прослушать учебное сообщение.

В Ростове тренировку систем оповещения периодически проводят для того, чтобы местные жители знали, как вести себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Такие мероприятия проводят раз в несколько месяцев.

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