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Ростовчане могут создать прецедент в новейший практике урбанизации

Ростовчане могут создать прецедент в новейший практике урбанизации

10 января в Ростове-на-Дону начнется референдум о включении городских участков в список объектов, которые планируют благоустроить за счет средств федерального бюджета.

Горожанам предлагают на выбор 15 объектов. В их числе - парк имени 70-летия Победы, который был построен в Суворовском районе. Силами застройщика здесь проложили трассу для маунтинбайка, вырыли и благоустроили два искусственных пруда, заложили аллею Героев, ввели в эксплуатацию храм и воскресную школу.

В будущем район пополнится зонами для спорта и отдыха, концертной площадкой и территорией для проведения досуговых или тематических мероприятий. Чтобы этого добиться, нужно внести парк в федеральную программу благоустройства общественных территорий.

Если ростовчане проголосуют за данный объект, это может стать интересным прецедентом, практически первым в новейшей истории, когда именно горожане примут решение о создании принципиально иного общественного пространства почти с нуля.

Голосование пройдет с 10 по 15 января на сайтах gorodsreda2020.ru и городсреда2020.рф. Отдать свой голос может любой горожанин старше 14 лет.

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