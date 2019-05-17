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Десятки домов в Ростове на этой неделе будут обесточены

Десятки домов в Ростове на этой неделе будут обесточены
В Ростове на наступившей неделе пройдёт плановое отключение света. Об этом сообщает Ростгорсвет.

Так, 21 мая с 9 утра до 17 часов электроэнергии не будет в доме № 21 по улице Солженицына и в домах №№ 106 и 108 по Еременко.

21 и 22 мая с 10 утра до 16 часов света не будет по адресу: улица М. Горького, 11/43 блок А, Б, В, Г.

22 мая с 9 утра до 17 часов отключат электричество на улице Еременко, 100/70, проспекте Маршала Жукова, 23, 23/1 и Еляна, 68.

В этот же день с 9 утра до 17 часов будет прекращена подача электроэнергии по адресам: Шолохова 266, 266/1.

23 мая с 10 утра до 13 часов и 12 до 16 часов без света останутся жильцы домов 99 «А», 103, 103 «Б» на проспекте 40-летия Победы.

С 9 утра до 17 часов в этот же день электроэнергии не будет на улицах:
- Еременко в домах №№ 90, 92, 94, 96, 96\1, 98, 100;
- М. Жукова в домах №№ 21, 23, 23\1, 25, 25\1, 27\1;
- Еляна в домах №№ 68, 66, 54;
- Ткачева 14, 16, 20.

24 мая с 9 утра до 17 часов свет отключат на улице Еременко в домах №№ 90, 92, 94, 96, 96\1, 98 и на М. Жукова 27\1.

Отключение проводится в связи с плановым обслуживанием оборудования.

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