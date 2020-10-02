В Ростове легковушка провалилась в яму в асфальте

Водитель «Лады Приоры» влетел в яму в асфальте. Происшествие случилось днем 5 октября в Ростове-на-Дону на пересечении улиц Детской и Ударников.Из-за воды, наполнявшей яму, углубление казалось небольшим и похожим на лужу. Однако проехать ее водителю легковушки не удалось: в глубокую яму провалилось переднее колесо.Очевидцы пишут, что из-за отсутствия ограждения подобные аварии в донском регионе - не редкость.Из-за ДТП никто не пострадал, но ремонт владельцу «Лады» обойдется не в одну тысячу рублей.