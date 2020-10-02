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В Ростове легковушка провалилась в яму в асфальте

В Ростове легковушка провалилась в яму в асфальте
Водитель «Лады Приоры» влетел в яму в асфальте. Происшествие случилось днем 5 октября в Ростове-на-Дону на пересечении улиц Детской и Ударников.

Из-за воды, наполнявшей яму, углубление казалось небольшим и похожим на лужу. Однако проехать ее водителю легковушки не удалось: в глубокую яму провалилось переднее колесо.

Очевидцы пишут, что из-за отсутствия ограждения подобные аварии в донском регионе - не редкость.

Из-за ДТП никто не пострадал, но ремонт владельцу «Лады» обойдется не в одну тысячу рублей.

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