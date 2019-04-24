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В соревнованиях по маунтинбайку в Ростове примут участие почти 150 человек

В соревнованиях по маунтинбайку в Ростове примут участие почти 150 человек
Фото: Vitalmtb.com
Порядка 150 человек примут участие в назначенных на 28 апреля соревнованиях по маунтинбайку в жилом районе Суворовский в Ростове-на-Дону, сообщили организаторы мероприятия.

Велогонки пройдут при поддержке объединения застройщиков «ВКБ-Новостройки», Федерации велосипедного спорта Ростовской области и беговелошколы «КАТЮША», ROSTOV MTB CUP и клуба активного отдыха «Катуха».

Трасса протяженностью свыше 5 километров в Суворовском станет местом проведения соревнований, на которые можно будет не только посмотреть, но и принять в них непосредственное участие.

По словам организаторов, начнутся соревнования в 10.00 с заезда по беговелу. Участники младше 14 лет выйдут на старт в 11.30, все остальные - в 13.00. В спецзаездах «Жители Суворовского-новички» и «Жительницы Суворовского-новички» смогут принять участие мужчины и женщины старше 18 лет, проживающие в Суворовском. Во время соревнований не исключено объединение некоторых категорий участников.

Для победителей приготовили денежные премии в размере 3 тысячи, 1,5 тысячи и 500 рублей за 1-е, 2-е и 3-е места соответственно и подарочные сертификаты.

На празднике будет звучать музыкальное сопровождение, а гости могут отведать горячие блюда, которые будут раздавать бесплатно.
На открытие соревнований приедет министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

Всем участникам необходимо пройти предварительную регистрацию здесь:
https://vk.com/rostovmtbcup.

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