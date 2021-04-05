В предстоящие выходные в Суворовском продолжатся велосоревнования
Дети - ученики спортивных школ, а также любители в возрасте от 5 до 65 лет в ближайшие выходные примут участие в велосоревнованиях.
Для Суворовского соревнования по горному велосипеду - традиция. В них участвуют юноши, девушки, дети из Ростовской области, ДНР и ЛНР. Учащиеся спортивных школ под эгидой Федерации велоспорта Ростовской области выявят лучших в дисциплинах кросс-кантри. В первый день состоится раздельный старт, во второй - общий. Даты соревнований: 10 и 11 апреля. Заезды начнутся в 10:00.
Что касается любителей горного велоспорта, они соберутся 11 апреля в 12:00 в рамках проекта ROSTOV MTB CUP. В роли организатора выступит клуб любителей активного отдыха “Катуха”. Возрастных ограничений нет - могут участвовать абсолютно все. Единственным условием является наличие исправного велосипеда и защитного шлема.
Подробнее узнать о гонках, регламенте и условиях участия можно по ссылке.
Место проведения всех заездов - трасса в парке им. 70-летия Победы в Суворовском жилом районе города.
Сезон велоспорта в Ростове-на-Дону открылся 23 февраля в Суворовском детскими соревнованиями в честь Дня защитника Отечества.