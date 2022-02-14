В Гуково 53-летний мужчина получил четыре года колонии за липовую справку об инвалидности

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В Гуково осудили 53-летнего мужчину, обвиняемого в мошенничестве, а также в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.В 2012 году мужчина предоставил в управление соцзащиты населения и сотрудникам местного пенсионного фонда «липовую» справку об инвалидности второй группы. По ней он до февраля прошлого года получал пенсию. В общей сложности, ему как инвалиду выплатили более одного миллиона рублей.Поскольку злоумышленник знал, где можно достать поддельную справку, он помогал получить ее другим. С 2014 по 2015 год он передавал взятки экс-руководителю городского бюро медико-социальной экспертизы №30. За денежные вознаграждения гражданам выдавали все нужные документы.Когда вся его деятельность всплыла наружу, на мужчину завели уголовное дело. Во время следствия мошенник полностью возместил причиненный ущерб. Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.