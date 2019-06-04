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В Азове возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника бюро медико-социальной экспертизы

В Азове возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя бюро № 24 «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области». Она подозревается в получении взяток по четырем эпизодам.
- По версии следствия, в 2017-2018 годах подозреваемая неоднократно получала взятки от граждан за выдачу фиктивных справок об инвалидности, - сообщили в Следственном управлении Ростовской области.

В настоящее время проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства преступлений.

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