Шомуродов хочет уйти из «Ростова» уже летом



Этой зимой ходили слухи о том, что 24-летний форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов может уйти из донской команды. По мнению экспертов Favoritnr1.com, самым вероятным кандидатом на покупку лучшего бомбардира чемпионата России был немецкий «Шальке». Но вместо этого Эльдор продлил контракт с «Ростовом» на пять лет. Эта новость лишь обезопасила клуб от того, что Шомуродов может покинуть «Ростов» в зимнее трансферное окно. Сейчас же все больше журналистов сообщают о том, что Эльдор перейдет в новую команду этим летом.



Представители Эльдора отмечали, что игрок мечтает попробовать свои силы за пределами чемпионата России. Еще зимой «Ростов» получил ряд предложений по покупке Шомуродова, но клуб ответил отказом. Сам Эльдор хочет играть в более сильном чемпионате, однако последнее слово все равно остается за «Ростовом». Об этом заявил агент игрока. По его словам, последняя «кнопка» в решении по трансферу Шомуродова находится у «Ростова», и никто на это не претендует. Представители Эльдора согласились с руководством донского клуба, что зимой форвард никуда уходить не будет.



При этом агент пояснил, что «Шальке» не делал предложений по трансферу Шомуродова в январе, однако уточнил, что предложения поступали от других серьезных клубов. Сам Эльдор хочет летом сменить команду, о чем и заявил прессе его агент в интервью для БК 1хСтавка (подробнее).



Впрочем, не стоит исключать вариант, при котором Эльдор летом перейдет в другую российскую команду. Например, к этому игроку присматривается столичный ЦСКА. Московский клуб готов выплатить за 24-летнего форварда более пяти миллионов евро. Однако это было еще осенью, когда «Ростов» Шомуродова не отпустил. Летом ценник на лучшего снайпера лиги может вырасти, и тогда ЦСКА придется выложить хорошую сумму за этого игрока. К тому же вслед за армейцами в «Ростов» может обратиться питерский «Зенит». Дело в том, что летом клуб из Санкт-Петербурга рискует потерять Сердара Азмуна, который может перейти в один из европейских чемпионатов. На его позицию «Зенит» будет искать нового форварда, которым как раз может стать Шомуродов.



Другой возможный претендент на Шомуродова – московский «Спартак» – зимой приобрел Александра Соболева, лучшего бомбардира «Крыльев Советов». Третьим вариантом для Эльдора в России является столичный «Локомотив». «Железнодорожники» зимой отпустили Федора Смолова в «Сельту», так что в клубе остался всего один здоровый центральный нападающий – Эдер. Однако летом у португальца истечет контракт с «Локомотивом», и, по данным СМИ, руководство столичной команды не будет предлагать португальцу новое соглашение. Второй центральный форвард у «Локо» – Лука Джорджевич. 25-летний черногорский нападающий сейчас травмирован и вряд ли вернется на поле до конца сезона. В любом случае летом «Локомотив» точно будет искать себе нового нападающего, поэтому вполне вероятно, что клуб попробует приобрести Шомуродова.



Отметим, что в текущем сезоне Эльдор забил уже одиннадцать голов, а трансферная стоимость на игрока только растет. Если в июле 2019 года авторитетный портал transfermarkt.de сообщал о том, что Шомуродов будет стоить полтора миллиона евро, то зимой 2020 года эта сумма выросла до десяти миллионов евро.