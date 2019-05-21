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«Ростов» был сильнее чемпиона

«Ростов» был сильнее чемпиона
В предпоследнем туре чемпионата России в Премьер-лиге «Ростов» принимал «Зенит», который приехал на игру уже в ранге чемпиона. «Горожане» стремятся оставить за собой седьмое место. Последние свежие новости футбола — SOCCERNEWS вы можете прочитать на наших страницах.

Сергей Семак провел некоторые замены в команде, дав отдохнуть основным футболистам. Валерий Карпин вывел на поле свой самый боевой состав, дабы добиться максимального результата.

Игра началась в очень медленном темпе, футболисты перекатывали мяч в центре поля, почти не доходя до ворот друг друга. Опасных моментов не возникало ни у одних ворот. Самым значительным моментом первой половины стала замена Тимофея Калачева на 45-й минуте. Это был прощальный матч любимого в Ростове футболиста. Трибуны проводили его бурными аплодисментами.

Второй тайм начался в том же ключе. Футболисты клуба с берегов Невы практически ничего не могли организовать у ворот Песьякова. Первую опасную атаку создали хозяева. После «прострела» с фланга сильнейший удар нанес Попов, но на пути к воротам игровой снаряд попал в защитника гостей. В середине тайма питерцы заменили ничем не отметившегося Заболотного на Роберта Мака.

Далее, после паса из глубины, в штрафную «Зенита» ворвался Шомуродов, которого с нарушением правил остановил Маммана. Судья без колебаний назначил одиннадцатиметровый штрафной удар. Мощнейший «выстрел» Ивелина Попова не дал голкиперу «Зенита» никаких шансов.

Поведя в счете, футболисты Ростова несколько оживили игру. В конце встречи им удалось создать несколько опасных моментов, главным из которых стал выход Попова один на один с Кержаковым, но в этом противостоянии сильнее оказался голкипер. В результате матч закончился минимальной победой «Ростова».

Сохранят ли за собой «горожане» седьмую строчку в итоговой таблице, покажет последняя игра в Грозном.

фото: Денис Демков.

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