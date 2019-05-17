ФК «Ростов» переиграл чемпиона России



фото: Денис Демков.



Донские футболисты со счетом 1:0 обыграли «Зенит». В последнем матче на своем поле в сезоне 2018/2019 «Ростов» уже не решал какие-то турнирные задачи – шансов на еврокубки уже не было. «Зенит» же был в похожем положении с той лишь разницей, что они уже решили свою задачу – стали чемпионами России. Ввиду отсутствия турнирной мотивации сине-бело-голубые играли в ослабленном составе – без Сердара Азмуна и Артема Дзюбы. Но для «Ростова» была сильная мотивация проводить победой своего ветерана Тимофея Калачева, который в этот вечер проводил свой последний матч за желто-синих.



В первом тайме игра шла спокойно. ФК «Ростов» владел небольшим игровым преимуществом. Неопасные моменты возникали и у тех, и у других ворот. Из-за травмы поле покинул Константин Плиев. Ивелин Попов отметил дальним ударом – голкипер на месте. В конце первой части матчи под долгие овации по замене поле покинул Тимофей Калачев. Счет после 45 минут игры открыт не был.



Во втором тайме футбол был более содержательным. По крайней мере, со стороны «Ростова». Желто-синие смотрелись активнее. Давление на ворота Михаила Кержакова нарастало с каждой минутой. На 68-й минуте Элдор Шомуродов ворвался в штрафную площадь гостей и вынудил нарушить правила. Эмануэль Маммана сфолили, заработал «горчичник» и пенальти. Ивелин Попов точен с 11-метровой отметки – под перекладину, 1:0. На 77-й минуте возник, пожалуй, самый опасный момент у ворот «Ростова». Сергей Песьяков не вовремя выронил из рук мяч, и только Александр Гацкан вынес игровой снаряд подальше от ворот. На 85-й минуте все тот же Попов в контратаке был в отличном положении для того, чтобы оформить дубль – Кержаков на месте. В итоге «Ростов» побеждает 1:0 и достойно провожает Калачева.



Подшефные Валерий Карпина занимают 7 место в турнирной таблице чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги, 41 очко. В последнем туре «Ростова» сыграет 26 мая на выезде против грозненского «Ахмата».

