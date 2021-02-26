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«Россети Юг» обеспечил электричеством более 1100 учреждений первой медпомощи в 2020 году

«Россети Юг» обеспечил электричеством более 1100 учреждений первой медпомощи в 2020 году
В 2020 году «Россети Юг» обеспечил электроэнергией более 1100 учреждений первой медицинской помощи. В 60 регионах России компания провела электричество в ФАП (фельдшерско-акушерские пункты) и амбулатории. В их числе объекты, построенные в рамках проекта «Здравоохранение». Общая мощность присоединения составила порядка 28 Мегаватт.

Учреждения ФАП и амбулатории играют важную роль в небольших или отдаленных населенных пунктах. Только там жители могут получить квалификационную медпомощь.

Помимо присоединения медицинских объектов, компания зачастую выполняла и другие работы. Например, в поселке Кумысолечебница (Волгоградская область) «Россети» построили новую ЛЭП протяженностью около 40 метров. А также оборудовали систему уличного освещения и установили приборы учета. Все это потребовалось для электроснабжения ФАП.

Всего в 2020 году компания обеспечила электричеством более 100 объектов здравоохранения в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Республике Калмыкии. В основном это были амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты в сельских район. Подключая электричество, специалисты «Россети Юг» обеспечивают полный комплекс необходимых услуг. Поэтому медучреждения полностью готовы к работе после подключения.

Развитие сети ФАП призвано решить проблему медицинского обеспечения жителей отдаленных поселений, находящихся в десятках километров от ближайших районных медучреждений.

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