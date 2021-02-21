Площадь пожара на заводе ХИМПЭК в Шахтах увеличилась до 900 квадратов

В Шахтах продолжает гореть завод полимерной упаковки ХИМПЭК. Площадь пожара спустя пару часов увеличилась на 400 квадратов.По сообщению спасателей, к двум часам дня огонь занял 900 квадратных метров помещения. Хотя в МЧС уверяли, что угрозы распространения не предвидится.В настоящее время на месте работают всего 22 единицы техники и 65 человек, в том числе 16 пожарных машин МЧС и 50 спасателей.Напомним, возгорание произошло в полдень 25 февраля на улице Ворошилова, 2Г. Причина пожара, число пострадавших и размер ущерба пока неизвестны. Детали происшествия уточняются.