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Площадь пожара на заводе ХИМПЭК в Шахтах увеличилась до 900 квадратов

Площадь пожара на заводе ХИМПЭК в Шахтах увеличилась до 900 квадратов
В Шахтах продолжает гореть завод полимерной упаковки ХИМПЭК. Площадь пожара спустя пару часов увеличилась на 400 квадратов.

По сообщению спасателей, к двум часам дня огонь занял 900 квадратных метров помещения. Хотя в МЧС уверяли, что угрозы распространения не предвидится.

В настоящее время на месте работают всего 22 единицы техники и 65 человек, в том числе 16 пожарных машин МЧС и 50 спасателей.

Напомним, возгорание произошло в полдень 25 февраля на улице Ворошилова, 2Г. Причина пожара, число пострадавших и размер ущерба пока неизвестны. Детали происшествия уточняются.

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