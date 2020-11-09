Популярные производители УЗИ аппаратов
Еще каких-то 100 лет назад вряд ли можно было подумать, что скоро у врачей будет возможность изучать тело изнутри неинвазивными методами. Инновации в этой области и первые аппараты, принцип работы которых основывался на ультразвуковых волнах, появились в середине прошлого века.
А сегодня у диагностов есть возможность детально и при этом совершенно безвредно изучать состояние и работу многих систем человеческого организма – для этого нужно лишь иметь современный УЗИ аппарат.
Известные бренды
Производством УЗИ сканеров занимается множество компаний, наиболее востребованными среди которых являются:
Mindray. Китайская компания, поставляющая оборудование более чем в 200 стран. Миндрей – качественная, надежная, доступная и современная техника.
Hitachi. Японский бренд, выпускающий диагностическое оборудование высочайшего класса по функционалу, эффективности и внедрению технологических инноваций.
SonoScape. Китайский бренд, занимающийся производством высококачественных диагностических систем. Выпускает полный спектр сканеров УЗИ в разных ценовых категориях.
Philips. Нидерландская корпорация с широкой специализацией. Одна из отраслей – создание диагностических установок и аксессуаров для современных клиник.
GE Medical. Американский бренд, основным профилем которого является разработка современных систем диагностической визуализации.
Alpinion. Южнокорейская компания, предлагающая эффективные и продуктивные решения для разных отраслей медицины.
Esaote. Итальянская корпорация, специализирующаяся на производстве первоклассной медицинской аппаратуры для точного обследования и сопровождения малоинвазивных вмешательств.
Приобретать аппарат УЗИ следует только у надежного поставщика, одним из которых является Медэк Старз – официальный онлайн дистрибьютор медицинского оборудования в России. В ассортименте компании представлены десятки позиций аппаратуры для ультразвукового исследования в различных ценовых категориях от ведущих мировых производителей.