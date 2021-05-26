Строительство III очереди Северного обхода завершится в 2022 году

Третья очередь Северного обхода Ростова-на-Дону должна быть сдана в эксплуатацию в декабре 2022 года. Сейчас на строительстве почти 13-километрового участка автодороги в круглосуточном режиме работает 38 дорожностроительных машин.Строительство ведет- одна из ведущих компаний России, занимающихся реализацией проектов по строительству крупных объектов автодорожной инфраструктуры. По словам совладельца компании и члена совета директоров Алексея Кнышова, для предприятия Северный обход – не только бизнес-проект, но и вклад в развитие транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону, в его экономическое развитие.Кнышов считает, что ввод в эксплуатацию III этапа Северного обхода позволит существенно разгрузить транспортную систему города, решит многие логистические проблемы мегаполиса.Сейчас на объекте ведутся работы по созданию земляного полотна – уже отсыпано 1,2 километра, расчищен от растительности девятикилометровый участок строящейся дороги.III этап Северного обхода соединит трассу Таганрог – Ростов-на-Дону с дорогой, ведущей из Новошахтинска, через Несветайскую и Родионова, в Ростов-на-Дону. При строительстве участка подрядчику придется возвести транспортную развязку и два мостовых сооружения – чтобы проложить по ним путепроводы общей протяженностью около 200 метров.Входящее в строительную группу компаний «ДОН» АО «Донаэродорстрой» было образовано в 1992 году, когда был акционирован ростовский трест «Дондорстой». В свою очередь трест появился в результате преобразования основанного в 1956 году Управления строительства №15 Главдорстроя Минтрансстроя СССР. В настоящее время компания участвует в реализации целого ряда крупных проектов, связанных со строительством в России объектов транспортной инфраструктуры.