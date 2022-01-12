Как выбрать сабельную пилу: 8 полезных советов от профессионалов

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Мощность обеспечивает необходимую производительность инструмента при работе с любыми материалами. Средний мощностной диапазон – 800-1 000 Вт. От этой характеристики зависят частота и длина хода полотна, и скорость распила. С повышением мощности повышается скорость и качество обработки заготовок.Частота хода или частота движений пильного полотна. Рекомендовано выбирать модель с опцией регулировки частоты хода. Это позволит настроить инструмент под конкретный материал. Максимум – до 3 000 ход./мин.Глубина распила определяется по двум критериям – мягкому или твердому материалу. Максимум составляет 300 мм и 130 мм соответственно.Эта функция актуальна для всех моделей сабельных пил, но реализуется по-разному. Бесступенчатый способ подразумевает использование чувствительной электронной кнопки – потребуется определенная ловкость. Более удобный вариант заключается в использовании колесика/ползунка, с помощью которого устанавливается подходящий режим.Дает возможность полотну отклоняться от линии реза при обратном движении. Это позволяет снизить уровень нагрева пилы и увеличить скорость реза. Некоторые производители пошли еще дальше, создав особый вид сабельных пил – с регулируемым ходом. Одна из самых продвинутых в этой категории – Metabo SSE 1100.Надежная защита от обратного удара в случае заклинивания оснастки. Муфта позволит избежать поломки пилы, а пользователя убережет от травмы.«Башмак» помогает стабилизировать инструмент относительно плоскости реза.При высоких пусковых токах плавный пуск позволит предотвратить перегрузку электросети и выход из строя бытовых приборов. Кроме того, пила будет стартовать без рывков, что более удобно и безопасно для пользователя.Машина автоматически отключается при перегреве. Тем самым сводится к нулю риск выхода агрегата из строя.