Еще одна авиакомпания запускает прямой авиарейс сообщением Ростов - Махачкала

Из Ростова-на-Дону еще одна авиакомпания отправит свои самолёты в Махачкалу. Об этом сообщили 23 октября в пресс-службе донского аэропорта Платов.Перелёты осуществляет компания Utair на самолётах ATR-72. Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам.Время вылета из Ростова - 14:40, посадка в аэропорту Махачкалы - в 16:55 по местному времени.Из столицы Дагестана борт вылетает в 17:45, а в 20:00 приземляется в аэропорту Платов.В осенне-зимний сезон в расписании сохраняются рейсы в Махачкалу авиакомпании «Азимут» на самолетах Sukhoi Superjet 100. Таким образом, в новом сезоне частота перелетов в Махачкалу с учетом работы на этом направлении двух авиакомпаний увеличивается до шести раз в неделю.