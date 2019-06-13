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21 июня Therr Maitz и Антон Беляев выступят в Ростове-на-Дону в рамках городского фестиваля Газетный Live! 

21 июня Therr Maitz и Антон Беляев выступят в Ростове-на-Дону в рамках городского фестиваля Газетный Live! 
История Therr Maitz самым убедительным образом доказывает, что безупречно качественный и стильный англоязычный музыкальный проект может покорить самую широкую аудиторию.

Основатель и лидер группы Антон Беляев - музыкант, композитор, продюсер и полуфиналист проекта «Голос» на Первом канале, уверенно ломает все штампы российского шоу-бизнеса, а Therr Maitz - пожалуй, главная сенсация в российской музыке за последние несколько лет.

Сейчас на счету Therr Maitz - успешные выступления на топовых площадках и крупнейших фестивалях, масштабные гастрольные туры по всей России и странам ближнего зарубежья, бесчисленное количество публикаций в СМИ, а также эфиры на самых рейтинговых радиостанциях и телеканалах страны. Немаловажно и то, что при всех своих достижениях Therr Maitz как была, так и остается независимой группой.

Свой пятилетний юбилей коллектив отметил в статусе лучшего исполнителя в российском iTunes и Apple Music по итогам прошлого года, а также победителя в номинации «Лучший российский артист» премии MTV Europe Music Awards.

Купить билеты на концерт можно на сайте: stereogorod.ru
21 июня Therr Maitz и Антон Беляев выступят в Ростове-на-Дону в рамках городского фестиваля Газетный Live! 

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