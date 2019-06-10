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Жительница Ростовской области, по вине которой утонул младенец, отделалась штрафом

Жительница Ростовской области, по вине которой утонул младенец, отделалась штрафом
Фото: ОТВ

В Ростовской области женщина, случайно утопившая в ванне маленькую девочку, получила наказание в виде штрафа. Суд Зерноградского района прекратил в отношении неё уголовное преследование.

Напомним, инцидент произошёл в декабре 2018 года в селе Новобатайск Кагальницкого района. Мать 8-месячной девочки и 3-летнего мальчика ушла по делам и попросила приятельницу присмотреть за ними. В какой-то момент женщина решила искупать детей, набрала в ванну воды и усадила туда малышей. Затем она на какое-то время отлучилась, а когда вернулась, девочка была уже мертва.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Как отмечает DonDay.ru со ссылкой на источник, суд через какое-то время прекратил уголовное преследование, так как она, по словам инсайдера, совершила преступление небольшой тяжести, ранее не была судима и в полном объёме возместила причинённый ущерб. Женщине назначили наказание в виде штрафа. Подозреваемая должна выплатить 30 тысяч рублей.

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