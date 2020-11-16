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Жительница Ростовской области всадила пожилому мужу нож в шею

Жительница Ростовской области всадила пожилому мужу нож в шеюВ отношении жительницы Красносулинского района возбуждено уголовное дело. Она подозревается в убийстве 65-летнего мужа.

По версии следствия, происшествие случилось 16 ноября в поселке Пригородном. Супруги, находясь у себя дома, пили крепкий алкоголь. Через некоторое время они начали ссориться и перешли на крик. Когда слов стало недостаточно, женщина схватила нож и вонзила его в шею мужу. Спасти пенсионера не удалось, он скончался в машине скорой помощи.

- Подозреваемая задержана, - сообщили в СУ СК по Ростовской области. - Следствием решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

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