Жительница Ростовской области всадила пожилому мужу нож в шею

В отношении жительницы Красносулинского района возбуждено уголовное дело. Она подозревается в убийстве 65-летнего мужа.По версии следствия, происшествие случилось 16 ноября в поселке Пригородном. Супруги, находясь у себя дома, пили крепкий алкоголь. Через некоторое время они начали ссориться и перешли на крик. Когда слов стало недостаточно, женщина схватила нож и вонзила его в шею мужу. Спасти пенсионера не удалось, он скончался в машине скорой помощи.- Подозреваемая задержана, - сообщили в СУ СК по Ростовской области. - Следствием решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.