Врачи борются за жизни полицейских после жесткого ДТП в Ростовской области

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В Ростовской области пострадавшие в ДТП полицейские получили множественные переломы и находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил источник Donday.В ДТП на трассе Азов – Староминская пострадали двое полицейских днем 24 февраля. Они везли 45-летнего мужчину в суд. Из-за скользкой дороги водитель потерял управление. Автомобиль «Лада 211440» врезался в мачту освещения. В результате аварии водитель, его 35-летний коллега, и пассажир получили множественные переломы.Полицейские находятся в тяжелом состоянии, но врачи делают все возможное для их спасения. По словам источника, у пострадавших диагностированы переломы позвоночника, копчика, тазобедренных костей и обеих ног.Как только состояние пациентов улучшится, их перевезут в госпиталь МВД.