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Врачи борются за жизни полицейских после жесткого ДТП в Ростовской области

Врачи борются за жизни полицейских после жесткого ДТП в Ростовской области
В Ростовской области пострадавшие в ДТП полицейские получили множественные переломы и находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил источник Donday. 

В ДТП на трассе Азов – Староминская пострадали двое полицейских днем 24 февраля. Они везли 45-летнего мужчину в суд. Из-за скользкой дороги водитель потерял управление. Автомобиль «Лада 211440» врезался в мачту освещения. В результате аварии водитель, его 35-летний коллега, и пассажир получили множественные переломы.

Полицейские находятся в тяжелом состоянии, но врачи делают все возможное для их спасения. По словам источника, у пострадавших диагностированы переломы позвоночника, копчика, тазобедренных костей и обеих ног.

Как только состояние пациентов улучшится, их перевезут в госпиталь МВД.
Фото: соцсети
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