Жительница города Шахты зарезала собственного брата

В Шахтах возбуждено уголовное дело в отношении 51-летней женщины. Ее подозревают в убийстве брата. Трагедия случилась ночью 23 февраля.По версии следствия, выпившая подозреваемая была в гостях у 37-летнего брата. В какой-то момент между ними произошла ссора. Когда алкоголь ударил в голову, женщина схватила нож и ударила родственника в область сердца. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия. А сестру умершего вскоре задержали.- В суд направлено ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.