Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Жительница города Шахты зарезала собственного брата

Жительница города Шахты зарезала собственного брата
В Шахтах возбуждено уголовное дело в отношении 51-летней женщины. Ее подозревают в убийстве брата. Трагедия случилась ночью 23 февраля.

По версии следствия, выпившая подозреваемая была в гостях у 37-летнего брата. В какой-то момент между ними произошла ссора. Когда алкоголь ударил в голову, женщина схватила нож и ударила родственника в область сердца. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия. А сестру умершего вскоре задержали.

- В суд направлено ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.